Ученые добавили в красную книгу 320 растений
В обновленное издание Красной Книги якутские экологи принять решение внести еще 320 видов исчезающих растений.
Напомним, что 2017 год был оглашен Годом экологии. В связи с этим событием намечено переиздание Красной Книги, которая в последний раз была, редактировалась 16 лет назад, и потеряла свою актуальность к сегодняшнему дню,- сообщает «Wood.Ru».
260 видов, уточняют специалисты, - сосудистые растения, 38 – мохообразные, 21 вид лишайников, 11 видов грибов и 1 вид водорослей.
Следующая новость Молодежная сборная России в овертайме вырвала победу у Канады – 3:2
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии