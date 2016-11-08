Ученые добавили в красную книгу 320 растений

В обновленное издание Красной Книги якутские экологи принять решение внести еще 320 видов исчезающих растений.

Напомним, что 2017 год был оглашен Годом экологии. В связи с этим событием намечено переиздание Красной Книги, которая в последний раз была, редактировалась 16 лет назад, и потеряла свою актуальность к сегодняшнему дню,- сообщает «Wood.Ru».

260 видов, уточняют специалисты, - сосудистые растения, 38 – мохообразные, 21 вид лишайников, 11 видов грибов и 1 вид водорослей.