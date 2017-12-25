Ученые бьются над созданием технологии описания карты дна морского океана

В США объявлен конкурс по разработке технологии для изучения мирового океана с призовым фондом в 7 млн долларов.

Команда, которая предложит быстрый и безопасный способ составления карты дна мирового океана, станет победителем. За главный приз борются 19 команд.

Группа ученых из Германии представила на суд жюри пять автономных устройств для составления карты, которые передвигаются как по поверхности, так и под водой.

Команда из Японии создала целую армию роботов, которые способны отправлять данные с помощью спутника. Разработка представляет собой ряд наземных устройств, связанных с подводными судами, которые передвигаются под водой с высокой скоростью.

Для начала командам предстоит показать действие своих разработок на «домашних» испытательных полигонах, сообщает Rusbase. Пройдя первый этап конкурса, ученые смогут продемонстрировать работу устройств в открытом море.

Исследователи считают, что составленная карта дна мирового океана позволит вычислить места сосредоточения новых природных ресурсов. Также, по мнению ученых, океаны могут стать источником медикаментов для лечения рака.