Ученые из Австралии рассказали о женских предпочтениях в выборе мужчин

Австралийские ученые выяснили, что женщин привлекают сильные мужчины.

Они провели эксперимент с участием 160 женщин, которые не состояли в отношениях. Им показали фотографии мужских тел без лица и попросили оценить их привлекательность.

Эксперимент показал, что наиболее привлекательным женщины признают мускулистое и сильное на вид телосложение. Также представительницы прекрасного пола указали на высокий рост как достоинство мужчины, передает «Газета.ru».

Ученые отметили: «Ни одна женщина не сочла привлекательным более слабое или женственное тело».

Исследование показало, что несмотря на способность слабых мужчин обеспечивать семью в большей степени по сравнению с сильными, женщины отдают предпочтение мускулистым телам.

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