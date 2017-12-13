Ученые из Австралии рассказали о женских предпочтениях в выборе мужчин
Австралийские ученые выяснили, что женщин привлекают сильные мужчины.
Они провели эксперимент с участием 160 женщин, которые не состояли в отношениях. Им показали фотографии мужских тел без лица и попросили оценить их привлекательность.
Эксперимент показал, что наиболее привлекательным женщины признают мускулистое и сильное на вид телосложение. Также представительницы прекрасного пола указали на высокий рост как достоинство мужчины, передает «Газета.ru».
Ученые отметили: «Ни одна женщина не сочла привлекательным более слабое или женственное тело».
Исследование показало, что несмотря на способность слабых мужчин обеспечивать семью в большей степени по сравнению с сильными, женщины отдают предпочтение мускулистым телам.
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