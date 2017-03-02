Учены создадут «одежду-холодильник»

Ученые из Великобритании работают над «одеждой-холодильником», которая способна заменить кондиционеры. Инновационный материал будет состоять из нанопоритсых волокон и полиэтилена, позволяя охлаждать тело человека в жаркую погоду.

Одежда, созданная по последним технологическим разработкам, не допустит воздействия тепла из вне и сможет пропускать около 90 процентов собственного тепла. При этом стоимость материала сравнительно недорогая, так как он в основном состоит из пластиковых отходов, - сообщает «ФАН».

Ученые убеждены, что их одежда станет бюджетным аналогом синтетических материалов и позволит населению сократить расходы, вызванные необходимостью приобретения и установки систем кондиционирования.