Учены создадут «одежду-холодильник»
Ученые из Великобритании работают над «одеждой-холодильником», которая способна заменить кондиционеры. Инновационный материал будет состоять из нанопоритсых волокон и полиэтилена, позволяя охлаждать тело человека в жаркую погоду.
Одежда, созданная по последним технологическим разработкам, не допустит воздействия тепла из вне и сможет пропускать около 90 процентов собственного тепла. При этом стоимость материала сравнительно недорогая, так как он в основном состоит из пластиковых отходов, - сообщает «ФАН».
Ученые убеждены, что их одежда станет бюджетным аналогом синтетических материалов и позволит населению сократить расходы, вызванные необходимостью приобретения и установки систем кондиционирования.
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