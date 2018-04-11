Учены обнаружили одну из причин рака в китайской медицине
Один из компонентов традиционной китайской медицины является причиной развития рака печени. К такому выводу пришли тайваньские и сингапурские специалисты.
Речь идет о растениях рода аристолохия, которые применяются для заживления ран, очистки организма от паразитов и при ряде других недугов.
По словам ученых, аристолоховые кислоты ответственны за мутации генов, которые провоцируют начало онкологических заболеваний. В частности, из 98 проанализированных в Тайване образцов в 76 случаях рак был спровоцирован именно упомянутыми кислотами. В Европе и Америке этот показатель значительно ниже, что ученые объясняют меньшей популярностью там китайской народной медицины, сообщает Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.
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