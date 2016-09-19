Учения российской армии «Кавказ-2016» не испугали Киев
Об этом заявил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.
«Украину не испугали!», - отметил начальник Генштаба. Муженко уверен, что у вооруженных сил России были проблемы с «набором соединений и частей резервистов» в ряде регионов, в том числе и в Крыму. «Желающих служить в резерве чрезвычайно мало», — говорит он. Напомним, что стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» прошли на территории Южного военного округа, в акватории Черного и Каспийского моря.
К ним были привлечены более 12,5 тысяч военнослужащих, пишет Lenta.ru.
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