Участок трассы М3 «Украина» стал платным до 2109 года
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому автомобилисты обязаны платить за проезд по участку «Украина» федеральной трассы М3 до 2109 года.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится: «Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года».
Отмечается, что автомобилисты могут сэкономить деньги деньги и воспользоваться объездным путем. Однако при этом протяженность маршрута вместо 70 километров составит 123 и 135 километров.
Тестовое взимание платы за движение по участку трассы М3 «Украина» началось с 1 марта 2017 года, с 20 марта проезд по дороге станет платным.
С 2014 года на срок до 1 мая 2109 года платными стали семь участков дороги М4 «Дон», которая следует от Москвы до Новороссийска, сообщает РБК.
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