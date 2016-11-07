Участок Сокольнической ветки метро в Москве закроют на сутки

В воскресенье закроют на сутки центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена от «Комсомольской» до «Парка Культуры». Будут закрыты станции «Кропоткинска», «Библиотека им.Ленина», «Охотный ряд», «Лубянка», «Чистые пруды» и «Красные ворота».

Функционирующими участками красной ветки московского метро останутся перегоны от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Комсомольская», от «Парка культуры» до «Саларьево».

В течение 26 часового технологического перерыва будут проводится профилактические работы инфраструктуры путей в рамках программы по капремонту метрополитена. Пассажирам рекомендуется использовать наземный городской транспорт.

Закрытый участок Сокольнической линии начнет функционировать с 14 ноября, сообщает РИА «Новости».

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