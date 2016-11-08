Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян приговорена к 230 часам работ

В связи с неуплатой штрафов за нарушение Правил дорожного движения участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян приговорена к 10 суткам ареста и 230 часам общественных работ.

Однако это наказание не является окончательным, поскольку в суд поступил 51 материал о неуплате штрафов, а рассмотрено было пока только девять случаев нарушения закона, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Константин Тимошенко.

Багдасарян объяснила в суде, что штрафы приходят по месту ее постоянной регистрации, а сама она проживает в другом месте и поэтому не получает уведомления вовремя.

По словам адвоката обвиняемой, его подзащитная виновата лишь в пятой части нарушений, которые ей приписывают, поскольку чаще всего за рулем ее машины сидели друзья.

- Молодые люди хотели получить свой кусочек славы, прокатиться на машине, которая принадлежит моей подзащитной, — заявил адвокат.

Рассмотрение протоколов о нарушении Багдасарян Правил дорожного движения продлится в Мировом судебном участке Савеловского района Москвы до 21 ноября.