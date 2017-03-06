Участнику теракта на Дубровке предъявили иски на 100 млн рублей

Обвиняемому в участии в теракте на Дубровке в 2002 году Хасану Закаеву предъявлено около 20 исков от потерпевших на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.

Адвокат потерпевшей стороны Мария Куракина рассказала ТАСС, что не удовлетворена тем как продвигается судебный процесс. По ее словам, за 15 лет так и не установлены обстоятельства гибели каждого заложника, а выжившие до настоящего времени не знаю, применение какого-именно вещества стало причиной их хронических заболеваний.

Еще один адвокат – Карина Москаленко – отметила случаи нарушения прав потерпевших. В частности, они не могут предъявить иски к ранее осужденным по данному делу, поскольку были лишены доступа к правосудию.

Закаев был задержан в 2014 году при попытке въехать в Крым из Украины. До этого времени он находился в международном розыске. Ему предъявлен ряд обвинений, в числе которых участие в преступном сообществе, подготовка к теракту и покушение на убийство двух и более лиц.