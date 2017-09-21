Участников митингов оппозиции предупредили об опасности

Участие в митингах оппозиции может быть чревато определенными последствиями, даже если такие мероприятия согласованы с властями. Присутствующие на них граждане могут стать жертвами мошенников.

В частности, эксперты в сфере безопасности и политологии предупреждают тех, кто собирается посетить предстоящий митинг Алексея Навального в Новосибирске. Им следует быть готовым к тому, что информация о них может попасть в руки мошенников, сообщает Nation News.

Дело в том, что некоторое время назад сайт Je Suis Maidan опубликовал фото участников митингов Навального в Омске и Екатеринбурге. Причем, администраторы ресурса смогли установить личности более полусотни человек и под их фотографиями разместили ссылки на личные страницы в соцсетях.

Оказалось, что авторы сайта использовали технологию FindFace. С ее помощью они «вычислили» присутствовавших на мероприятии журналистов, волонтеров штаба Навального и других граждан.

Эксперты отмечают, что сегодня общество стало гораздо более прозрачным и установить личность человека достаточно просто. Об этом следует помнить посетителям митингов, поскольку последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

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