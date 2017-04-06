Участники вооруженного нападения на Росгвардию в Астрахани ликвидированы

На сотрудников Росгвадии было совершено вооруженное нападение в ходе проведения поиска убийц полицейских в Астрахани.

В результате нападения ранены трое сотрудников Росгвардии, которые попытались остановить автомобиль для проверки.

По информации УМВД, предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейский 4 апреля.

По данным «РИА Новости», один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы.

Личности всех преступников установлены.

ДТП с участием «Газели» и Nissan March, произошедшее в ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани, завершилось убийством двух полицейских, прибывших на место происшествия по вызову. По предварительным данным, во время оформления дорожно-транспортного происшествия сотрудников полиции расстреляли участники инцидента, находившиеся в микроавтобусе. Преступники специально устроили ДТП и заставили водителя Nissan вызвать полицию. Расстреляв инспекторов, убийцы забрали их табельное оружие и скрылись, сообщает «Национальная служба новостей».

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