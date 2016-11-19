Участники ОГФ предложили «разгрузить» СИЗО и колонии

Участники проходящего в Москве Общероссийского гражданского форума предложили ряд мер, направленных на предотвращение «перенаселенности» СИЗО и колоний.

В частности, они выступили за снижение числа ситуаций, при которых в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, а также сокращение срока ареста до двух недель. Кроме того, было предложено вернуть институт поручительства общественной организации, трудового или учебного коллектива, сообщает РИА «Новости».

Что касается колоний, то участники форума высказались за разделение понятий досрочного и условного освобождения. «Заметная часть осужденных, ныне попадающих под УДО, может быть освобождена досрочно, а другим осужденным может быть условно заменена неотбытая часть наказания иным его видом, что предполагает дополнительный административный надзор за их поведением», - цитирует агентство предложение экспертов.

Они подчеркнули, что в первую очередь досрочно освобождаться должны заключенные, отбывающие наказание впервые и не нарушающие порядок условного освобождения.