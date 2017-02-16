Участники переговоров в Астане не смогли согласовать план перемирия в Сирии

Участники переговоров в Астане не согласовали документ, содержащий детальный план реализации перемирия между правительственными силами и группировками оппозиции, сообщил источник в делегации одной из стран-гарантов.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что причина могла быть в недостаточно высоком уровне представительства Турции на переговорах.

Во время переговоров было подготовлено два документа, но согласовать их так и не удалось.