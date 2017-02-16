Участники переговоров в Астане не смогли согласовать план перемирия в Сирии
Участники переговоров в Астане не согласовали документ, содержащий детальный план реализации перемирия между правительственными силами и группировками оппозиции, сообщил источник в делегации одной из стран-гарантов.
Собеседник «Интерфакса» отметил, что причина могла быть в недостаточно высоком уровне представительства Турции на переговорах.
Во время переговоров было подготовлено два документа, но согласовать их так и не удалось.
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