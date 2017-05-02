Участники акции памяти в Одессе потребовали импичмента Порошенко

На акцию памяти жертв трагедии 2 мая в Одессе собрались свыше пяти тысяч человек. Некоторые из них принесли с собой плакаты, призывавшие к импичменту президента Украины Петра Порошенко.

Сотрудники полиции задержали нескольких человек с такими лозунгами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Участники акции выразили недовольство тем, что результаты расследования трагических событий трехлетней давности отсутствуют до сих пор. Они намерены потребовать от парламента создания специальной комиссии по расследованию деятельности главы государства в связи с инцидентом в Доме профсоюзов.

Ранее сообщалось, что недовольство темпами расследования одесской трагедии выражали Киеву и различные международные организации.