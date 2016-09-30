Участникам форума в Сочи предложили сделать прививки от гриппа
Роспотребнадзор предлагает участникам Международного инвестиционного форума в Сочи сделать прививки от гриппа.
- «На полях» форума по инициативе Роспотребнадзора работают два прививочных пункта, где каждый участник может бесплатно сделать прививку против гриппа отечественными вакцинами с актуальными штаммами, которые будут циркулировать в текущем сезоне, - цитирует «Интерфакс» пресс-службу оргкомитета форума.
В частности, как отмечается в сообщении, мобильный прививочный пункт расположен у входа в главный медиа-центр в машине «скорой помощи».
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