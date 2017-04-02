31 участник незаконной акции протеста задержан полицией Москвы
В МВД России сообщили о 31 задержанном за попытку провести незаконную акцию протеста на Триумфальной площади в Москве.
Как рассказали ТАСС в пресс-центре МВД, все задержанные доставлены в полицию, а в отношении каждого из них составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее представитель правоохранительных органов сообщил, что в районе Манежной площади задержали семь человек. В Санкт-Петербурге в полицию доставлен один участник несанкционированной акции. В МВД отметили, что в ряде городов также прошли немногочисленные митинги: «К примеру, в Рязани и Иванове в них участвовало по 20 человек, в Якутске - 13, в Барнауле - 40 человек».
Как отмечает ТАСС, самые многочисленные акции состоялись в Новосибирске (400 человек), Самаре (650 человек) и Астрахани (250 человек). В министерстве добавили, что сотрудники правоохранительных органов совместно с военными Росгвардии обеспечили общественный порядок в полной мере.
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