31 участник незаконной акции протеста задержан полицией Москвы

В МВД России сообщили о 31 задержанном за попытку провести незаконную акцию протеста на Триумфальной площади в Москве.

Как рассказали ТАСС в пресс-центре МВД, все задержанные доставлены в полицию, а в отношении каждого из них составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее представитель правоохранительных органов сообщил, что в районе Манежной площади задержали семь человек. В Санкт-Петербурге в полицию доставлен один участник несанкционированной акции. В МВД отметили, что в ряде городов также прошли немногочисленные митинги: «К примеру, в Рязани и Иванове в них участвовало по 20 человек, в Якутске - 13, в Барнауле - 40 человек».

Как отмечает ТАСС, самые многочисленные акции состоялись в Новосибирске (400 человек), Самаре (650 человек) и Астрахани (250 человек). В министерстве добавили, что сотрудники правоохранительных органов совместно с военными Росгвардии обеспечили общественный порядок в полной мере.