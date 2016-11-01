Участник гонки на «Гелендвагене» вновь попался на нарушении ПДД

Абдувахоб Маджидов, известный как один из участников гонки на «Гедлендвагене» в мае, был остановлен в центре Москвы за грубое нарушение правил дорожного движения.

Он передвигался на автомобиле марки «Опель» и был остановлен на Новом Арбате, рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Помимо Маджидова в автомобиле находилась его девушка. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, у Маджидова при себе не оказалось документов за исключением водительского удостоверения на имя другого человека.

Для установления личности нарушители были доставлены в отделение полиции. В отношении них было составлено несколько административных протоколов.