Участки для голосования начнут отображаться в Яндекс-картах

Совместный проект «Яндекс» и Центризбиркома поможет россиянам ориентироваться при выборе участка для голосования.

В скором времени появится интерактивная карта, на которой будут указаны все точки для возможности проголосовать в любой точке страны.

На данный момент актуальная карта избирательных участков уже есть на сайте Центризбиркома, но теперь ее внедрят и в систему «Яндекс», отмечает «Комсомольская правда».

В марте Госдуме предложили поправки в законодательство, которые позволят гражданам открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к любому удобному по расположению.