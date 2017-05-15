Участки для голосования начнут отображаться в Яндекс-картах
Совместный проект «Яндекс» и Центризбиркома поможет россиянам ориентироваться при выборе участка для голосования.
В скором времени появится интерактивная карта, на которой будут указаны все точки для возможности проголосовать в любой точке страны.
На данный момент актуальная карта избирательных участков уже есть на сайте Центризбиркома, но теперь ее внедрят и в систему «Яндекс», отмечает «Комсомольская правда».
В марте Госдуме предложили поправки в законодательство, которые позволят гражданам открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к любому удобному по расположению.
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