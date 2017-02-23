ДТП с участием 25 машин парализовало движение в Подмосковье

Около 25 автомобилей столкнулись в Одинцовском районе московской области, сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, серьезное ДТП привело к ограничению движения автотранспорта на федеральной автодороге М-1 «Беларусь» в сторону области.

По уточненным данным, на участке автодороги 38-го по 39-й километр в результате гололеда произошло пять ДТП с участием 25 автомобилей, сообщает «РИА Новости».

Корреспондент «Русской планеты», случайно оказавшийся на месте ДТП, чудом избежал столкновения с автомобилем, который двигался в противоположном направлении. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением из-за гололеда и выехал на встречную полосу, где находился автомобиль журналиста. Аварии удалось избежать только благодаря быстрой реакции сотрудника редакции, в машине которого находился талисман - рамка с фрагментом воздушного шара известного российского путешественника Федора Конюхова.

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