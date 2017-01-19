Участие в крещенский купаниях приняли почти 2 млн россиян
Свыше 1,8 миллиона человек по всей России приняли участие в крещенских купаниях. При этом в Москве обряд омовения совершили около 90 тысяч человек.
В пресс-службе МЧС России отметили, что каких-либо происшествия во время крещенских купаний не допущено. В обеспечении безопасности задействованы свыше 42 тысяч человек – сотрудников МЧС и других служб, передает ТАСС.
Крещенские купания продолжатся в течение всего дня 19 января.
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