Участие в крещенский купаниях приняли почти 2 млн россиян

Свыше 1,8 миллиона человек по всей России приняли участие в крещенских купаниях. При этом в Москве обряд омовения совершили около 90 тысяч человек.

В пресс-службе МЧС России отметили, что каких-либо происшествия во время крещенских купаний не допущено. В обеспечении безопасности задействованы свыше 42 тысяч человек – сотрудников МЧС и других служб, передает ТАСС.

Крещенские купания продолжатся в течение всего дня 19 января.