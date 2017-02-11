Убытки семи стадионов к ЧМ-2018 могут составить 2,4 миллиарда рублей

Убыток семи российских стадионов, строящихся в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, может составить 2,4 миллиарда рублей.

По сообщениям «Коммерсантъ» со ссылкой на RNS, для обсуждения в профильных ведомствах подготовлены экспертные оценки о совокупном убытке будущих сооружений.Так, отмечается, что при пессимистичном сценарии расходы превысят 2,4 миллиарда рублей: в 2018 году - 1 миллиард рублей, в 2019 году - 900 миллионов рублей, а в 2020 году - 500 миллионов рублей. Такая ситуация сложится, если титульные спонсоры не придут ни на один из стадионов сразу после окончания Чемпионата. Доходы от аренды помещений предположительно составят 300 миллионов рублей.

При благоприятном развитии сценария ожидается, что постройки начнут приносить прибыль уже в 2019 году.

Ранее СМИ узнали, что правительство распорядилось увеличить расходы на подготовку к Чемпионату мира по футболу до 19 миллиардов рублей.