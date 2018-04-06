Уборщица из Молдавии похитила в Домодедово чужой чемодан

Гражданка Молдавии, прибывшая в московский аэропорт «Домодедово» из Кишинева, вместе со своим багажом прихватила чужой чемодан с вещами на 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Пассажир, прибывший из Пунта-Кана, пожаловался, что у него пропал чемодан с личными вещами, однако авиакомпания, которая доставила багаж, уверяла, что все вещи пассажира благополучно прилетели в Москву.

Вскоре оперативники выяснили, что пропавший чемодан с ленты забрала незнакомая заявителю 41-летняя гражданка Молдавии, которая прилетела из Кишинева.

«Розыск злоумышленницы осложнялся тем, что иностранка не проживала в указанном в регистрации месте временного проживания», - рассказали полицейские.

Преступница была задержана по месту работы в офисе одной московской фирм, куда она устроилась уборщицей. В подсобке правоохранители нашли чемодан потерпевшего, который опознал свои вещи и сообщил о пропаже дорогого планшета.

Как выяснилось, женщина успела его продать, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».