Уборка дома поможет избавиться от депрессии и стресса

Американские исследователи выяснили, что наведение порядка в своем доме способствует гармонизации: как в физическом, так и в психическом состоянии.

Как уверяют ученые из Центра психических расстройств, уборка в жилище поможет справиться с тоской и стрессом. Однако делать ее надо энергично не менее 20 минут.

Во время исследования выяснилось, что люди, наводившие порядок в своих квартирах и домах, хотя бы раз в неделю, на 20 процентов меньше страдали психическими расстройствами, чем игнорировавшие подобное дело, сообщает «VistaNews».

По взгляду специалистов, дополнительная, но не обременяющая физическая нагрузка и удовлетворение от чистоты в своем «гнездышке» положительно влияют на общее состояние организма, в том числе при депрессиях и стрессах.