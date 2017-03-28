Убийцы главы стройуправления МВД оставили на месте преступления Vertu и iPhone

Следователи обнаружили на месте убийства начальника ремонтно-строительного управления МВД РФ Николая Волкова дорогостоящие телефоны Vertu и iPhone, которые скорее всего принадлежат преступникам.

По предварительной версии, 42-летний офицер полиции стал жертвой ограбления, поскольку убийцы забрали с собой кейс, в котором находилась крупная сумма денег, - сообщает «Лайф» со ссылкой на собственные источники информации.

Тело Волкова со следами огнестрельных ранений было обнаружено в ночь на 28 марта на Осенней улице на западе Москвы.

По факту происшедшего Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «разбойное нападение» и «незаконный оборот оружия».