Убийцу театрального критика в Петербурге посадили на 8,5 лет
Студент Сергей Косырев получил 8,5 лет колонии за жестокое убийство театрального критика Дмитрия Циликина в марте 2016 года.
Убийство было совершено 27 марта 2016 года. Тело 54-летнего журналиста со следами ножевых ранений было обнаружено в его квартире, сообщает ТАСС.
Сергей Косырев был задержан через несколько дней.
Убийца познакомился с жертвой в интернете, после чего они стали общаться в жизни. В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый не менее 30 раз ударил оппонента ножом.
Дмитрий Циликин писал о культуре и сотрудничал с рядом петербургских и федеральных СМИ.
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