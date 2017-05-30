Убийцу театрального критика в Петербурге посадили на 8,5 лет

Студент Сергей Косырев получил 8,5 лет колонии за жестокое убийство театрального критика Дмитрия Циликина в марте 2016 года.

Убийство было совершено 27 марта 2016 года. Тело 54-летнего журналиста со следами ножевых ранений было обнаружено в его квартире, сообщает ТАСС.

Сергей Косырев был задержан через несколько дней.

Убийца познакомился с жертвой в интернете, после чего они стали общаться в жизни. В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый не менее 30 раз ударил оппонента ножом.

Дмитрий Циликин писал о культуре и сотрудничал с рядом петербургских и федеральных СМИ.