Убийцу сотрудницы «Роснефти» и ее троих детей осудили пожизненно

Московский областной суд отправил на пожизненный срок в колонию Дмитрия Колесникова, признанного присяжными виновным в убийстве в 2014 году сотрудницы «Роснефти» и троих ее детей в поселке Терехово в подмосковных Химках.

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога и повлекшем смерть людей (часть 2 статьи 167 УК РФ).

По данным следствия, в 2014 году у Колесникова и его сожительницы Дарьи Переверзевой возник умысел на убийство матери девушки, работавшей менеджером в «Роснефти», и ее брата с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи, сообщает Interfax.

Сначала он задушил женщину, затем задушил ее 12-летнего сына. После этого он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови и поджог. В дальнейшем он разбил окно и от потока воздуха поступившего в дом, начался пожар. При этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей - трехлетние двойняшки, которые погибли от отравления угарным газом.

Колесников был задержан, Переверзевой удалось скрыться. Девушке было заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений. Расследование дела в отношении нее было выделено в отдельное производство.

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