Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции

Турецкие власти приняли решение о захоронении Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего российского посла Андрея Карлова, на безымянном кладбище в Анкаре.

Такое решение было принято из-за того, что тело ликвидированного спецназом убийцы не было востребовано родственниками в положенный срок. После завершения формальных процедур, связанных с похоронами, тело террориста будет передано для захоронения представителям столичного муниципалитета района Чанкая.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию». Об этом сообщает «Интерфакс».