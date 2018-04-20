Убийцу косули в заповеднике взяли на месте преступления

Полиция ОВД Богдановича Свердловской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ – незаконная охота.

В браконьерстве обвиняется житель Екатеринбурга 1972 года рождения, который, в декабре 2017 года на территории государственного заказника убил косулю.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, информация о стрельбе в запрещенной зоне поступила в полицию в ночное время из Департамента по охране животного мира.

Егеря стали очевидцами того, как водитель автомобиля «Лифан» на небольшой скорости ехал по заповеднику и освещал фонарем лес, явно что-то выискивая в чаще.

На 12 км проселочной дороги Бараба – Каменноозерское находившийся за рулем иномарки гражданин остановился и произвел один выстрел. Как выяснилось, этим выстрелом он убил косулю, а затем спрятался, услышав шум подъезжающей машины госинспекторов. Они обнаружили разделанную тушу животного и самого стрелка.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОВД, которая все задокументировала и доставила подозреваемого в дежурную часть.

Орудие совершение преступления – охотничье гладкоствольное ружье «Altay» 12 калибра, а также патроны, нож, налобный фонарь и другие вещественные доказательства сыщики изъяли и приобщили к материалам дела.

Свою вину задержанный признал полностью, в содеянном раскаялся.