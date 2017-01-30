Убийцей подростка в подмосковном ТЦ VEGAS оказался 16-летний москвич

Убийцей подростка в торгово-развлекательном центре VEGAS на 24-м километре МКАД оказался 16-летний житель Москвы, сообщили в пресс-службе областного управления СК.

Как уточняется в материале, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные мероприятия.

Инцидент произошел 29 января на парковке в ТЦ VEGAS. Двое подростков устроили потасовку на одном из этажей торгового центра, а после спустились на парковку ТЦ, где один из них нанес другому ножевое ранение в сердце. В результате 15-летний мальчик скончался до приезда скорой помощи. В отношении 16-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщает интернет-издание «Ридус».