Убийцей подростка в подмосковном ТЦ VEGAS оказался 16-летний москвич
Убийцей подростка в торгово-развлекательном центре VEGAS на 24-м километре МКАД оказался 16-летний житель Москвы, сообщили в пресс-службе областного управления СК.
Как уточняется в материале, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные мероприятия.
Инцидент произошел 29 января на парковке в ТЦ VEGAS. Двое подростков устроили потасовку на одном из этажей торгового центра, а после спустились на парковку ТЦ, где один из них нанес другому ножевое ранение в сердце. В результате 15-летний мальчик скончался до приезда скорой помощи. В отношении 16-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщает интернет-издание «Ридус».
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