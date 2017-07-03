Убийце пришлось отстоять очередь перед признанием
В Австрии 54-летний уроженец Туниса пришел в полицию с повинной, но перед тем как признаться в совершенном убийстве ему пришлось отстоять очередь.
Инцидент произошел в городе Линц. Тунисец, который живет в Австрии уже почти три десятка лет, рассказал полицейским, что убил пару знакомых пенсионеров. По его словам, они были сторонниками ультраправых политических движений. Мужчина заявил, что именно правые политики виноваты в негативном отношении общества к нему.
На допросе он сообщил, что сначала задушил 85-летнююженщину, а затем убил ее 87-мужа. Тела он сжег. После совершения преступления тунисец намеревался покончить с собой, но затем передумал и отправился в полицию, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на местное издание.
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