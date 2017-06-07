Убийце девяти человек под Тверью предъявили обвинение

Жителю Москвы Сергею Егорову, который ранее был помещен под стражу в связи с подозрением в убийстве девяти человек в Тверской области, предъявлено обвинение.

Официальны представитель СКР Светлана Петренко рассказала «Интерфаксу», что Егоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

Она добавила, что вина мужчины подтверждается его собственными показаниями, результатами осмотра места преступления, показаниями свидетелей и очевидца, а также результатами экспертиз.

Ранее адвокат Егорова сообщила, что он признал свою вину. При этом он заявил, что не хотел никого убивать, а намеревался только напугать своих обидчиков.

Массовое убийство в дачном поселке в тверской области произошло вечером 3 июня. Компания, в которой находился Егоров, распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ним и другими мужчинами вспыхнула ссора по поводу службы в армии. Мужчину прогнали, но он через некоторое время вернулся с заряженным карабином «Сайга» и начал стрельбу.

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Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
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