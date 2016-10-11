Убийца тренера сборной России по каратэ получил 24 года колонии
Саратовский областной суд вынес приговор убийце тренера сборной России по каратэ Азамата Норманова. Расим Керимов осужден на 24 года колонии строгого режима.
30 ноября 2015 года Керимов открыл стрельбу в саратовском спортивном клубе "Олимп". В одной из секций занималась его дочь.
В результате президент Федерации каратэ Саратовской области и тренер национальной сборной Азамат Норманов получил ранение, от которого скончался.
Керимову предъявили обвинение в убийстве одного человека и в покушении на убийство еще двух. Судебно-психиатрическая экспертиза решила, что он вменяем, сообщает издание «Народные новости».
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