Убийца российского посла в Анкаре планировал стать охранником Эрдогана

Сестра убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа рассказала, что ее брат пытался устроиться в охрану президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он успешно сдал экзамен, однако не был принят из-за недостатка стажа работы в полиции.

- Они (Алтынташ и его друг) выдержали в Анкаре экзамен, чтобы стать охранниками президента. Но они работали офицерами полиции менее одного года, поэтому не были приняты. К счастью, они не смогли стать телохранителями президента, — цитирует Сехер Алтынташ РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

По ее словам, их семья не была очень религиозной, но во время учебы в полицейской школе брат изменился и начал совершать молитвы по пять раз в день.

- Он пил алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или совершать молитвы. Мы не такая семья. Ему промыли мозги, и он стал держаться подальше от нас. Говорят, что мы воспитали его таким образом, но мы этого не делали. Он не знал арабский язык, — рассказала Сехер.

По словам сестры Алтынташа, большое влияние на ее брата оказал его сокурсник по полицейской академии С., с которым они вместе арендовали дом в Анкаре. Она отрицает, что ее брат имел какую-то связь с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, о чем заявляют турецкие власти, и не учился в одной из его школ.

Сехер добавила, что семья убийцы решила не принимать его тело.

- Мать говорит: «Лучше бы он погиб, как герой. Я бы им гордилась». Наше семейное решение – не принимать тело. Да, он мой брат, душа моя страдает, он до сих пор не похоронен, но мы не хотим. Он о нас совсем не думал. До какой степени он мог быть слепым? Я смотрела видео убийства без звука, потому что не хочу слышать его голос. Я заметила, что он действовал странно, — рассказала сестра Алтынташа.

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