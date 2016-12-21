Убийца посла РФ в Турции неоднократно мог совершить покушение на Эрдогана

Турецкие средства массовой информации выяснили, что убийца посла РФ Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ как сотрудник турецкой полиции неоднократно был задействован в операциях по обеспечению безопасности мероприятий с участием президента Турции Тайипа Эрдогана.

Алтынташ не состоял в охране главы государства, однако он восемь раз принимал участие в мероприятиях с участием Эрдогана после попытки государственного переворота 15 июля, - сообщает ТАСС со ссылкой на Hurriet.

Кроме того, во время путча Алтынташ не выходил на службу, так как находился в это время на больничном, поэтому неизвестно, чем он занимался в момент попытки государственного переворота.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что ответственность за убийство российского посла в Анкаре взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация), членом которой Алтынташ являлся. В то же время эсперты выразили сомнение в подлинности заявления террористов.

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Места: Турция
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