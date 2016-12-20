Убийца Карлова охранял посольство России в Анкаре

Мевлют Мерт Алтынташ, убивший российского посла Андрея Карлова в Анкаре, охранял посольство РФ во время прошедших на прошлой неделе антироссийских митингов.

По данным телеканала NTV, убийца 11 раз выстрелил в российского дипломата, который получил в итоге восемь пулевых ранений.

По словам очевидцев трагедии, убийца пришел на мероприятие в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Андрей Карлов был убит на церемонии открытия выставки «Россия глазами турок» в Анкаре.

Позже стало известно, что вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию», сообщает "РИА Новости".

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