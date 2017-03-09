Убийца Карлова мог готовить покушение на посла США в Турции

Убийца российского дипломата Андрея Карлова Мевлют Алтынташ мог также готовить покушение на американского посла в Турции Джона Басса.

К такому выводу пришло следствие, изучая информацию из компьютера Алтынташа. В частности, полиция установила, что преступник разыскивал сведения о Бассе и Американском центре культуры в Анкаре, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее следователи обратились за помощью в расследовании к ФБР, а также попросили компанию Google восстановить письма, которые преступник стер после убийства Карлова. Однако им отказали, пояснив, что письма удалены безвозвратно.