Убийц российского туриста в Абхазии ищут с воздуха
К поискам злоумышленников, убивших в Абхазии российского туриста Андрея Кабанова, подключен вертолет Минобороны.
По данным прокуратуры Гудаутского района Абхазии, которая расследует преступление, злоумышленники, напавшие на группу туристов из России, действуют вдвоем. Они вооружены холодным и огнестрельным оружием, сообщает «ФедералПресс».
Согласно сообщениям СМИ, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию о месте нахождения преступников.
О гибели россиянина стало известно накануне. Он скончался в больнице, получив при нападении злоумышленников два проникающих ножевых ранения в грудь.
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