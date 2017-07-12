Убийц российского туриста в Абхазии ищут с воздуха

К поискам злоумышленников, убивших в Абхазии российского туриста Андрея Кабанова, подключен вертолет Минобороны.

По данным прокуратуры Гудаутского района Абхазии, которая расследует преступление, злоумышленники, напавшие на группу туристов из России, действуют вдвоем. Они вооружены холодным и огнестрельным оружием, сообщает «ФедералПресс».

Согласно сообщениям СМИ, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию о месте нахождения преступников.

О гибели россиянина стало известно накануне. Он скончался в больнице, получив при нападении злоумышленников два проникающих ножевых ранения в грудь.