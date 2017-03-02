В убийстве пропавшей под Воронежем девочки подозревают ее отца

Полиция обнаружила тело пропавшей накануне полуторагодовалой девочки в Воронежской области, сообщили в главном управлении МВД области.

По предварительным данным, отец ребенка может быть причастен к ее гибели.

Вечером 1 марта в полицию обратилась 28-летняя жительница села Красноселовка Петропавловского района. Она сообщила, что ее бывший муж взял их полуторагодовалую дочь и ушел из дома. Правоохранители задержали мужчину, однако девочки с ним не было.

Сегодня тело ребенка было обнаружено в реке Толучеевка в ходе проведения розыскных мероприятий.

Отец ребенка задержан, с ним работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает «РИА Новости».

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