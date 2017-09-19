Убивший чемпиона мира по пауэрлифтингу сдался ФСБ

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, признался в совершении преступления и сдался сотрудникам ФСБ.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной», заявили в пресс-службе Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее 25-летний Аллаверханов был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск. УМВД России по Хабаровскому краю назначило награду за помощь в его поимке в размере 500 тысяч рублей.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит 20 августа в ходе драки, произошедшей у одного из кафе в Хабаровске. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма. Человек, до смерти избивший спортсмена, скрылся, сообщает Ura.ru.

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