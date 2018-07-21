В Уфе убит менеджер крупного предприятия
В Уфе нашли мертвым заместителя коммерческого директора двигателестроительного предприятия Юрия Яшина.
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, на теле сотрудника были обнаружены признаки насильственной смерти. Источник в полиции Башкирии сообщил, что 57-летний мужчина исчез 20 июля. Он вышел из дома, однако до машины так и не дошел.
«Сегодня его тело обнаружили под Сафроновским мостом со следами телесных повреждений», - рассказал собеседник.
Уфимское моторостроительное производственное объединение является крупнейшим в России производителем авиационных двигателей. На предприятии осуществляется разработка, производство и обслуживание турбореактивных двигателей для самолетов, а также производство и ремонт узлов для вертолетов.
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