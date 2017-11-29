Uber собирал секреты конкурентов

Американский сервис заказа такси Uber Technologies занимался сбором секретной информацией о технологиях конкурентов, рассказал экс-сотрудник компании Ричард Джейкобс.

По его словам, отдел под названием «Рыночная аналитика» также занимался тем, что «препятствовал, затруднял и влиял» на расследования.

В своей работе сотрудники отдела использовали различные способы шифровки сообщений, а их руководство рекомендовало общаться по телефону или видеосвязи, используя электронную почту только в крайних случаях, чтобы избежать наличия доказательств, в случае разоблачения.

Вместе с тем, представители Uber отрицают все обвинения в свой адрес, сообщает «Интерфакс».