Uber лишилась лицензии в Лондоне

Популярный во многих странах мира сервис такси Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне. Лицензия Uber истекает 30 сентября, после чего работы лишатся более 40 тысяч водителей.

В транспортном ведомстве Лондона пояснили, что Uber не уделяет достаточно внимания решению ситуаций, связанных с «серьезными криминальными нарушениями», а также не соблюдает нормы по оформлению медицинских документов и справок об отсутствии судимости у водителей.

Руководство Uber в Лондоне планирует обратиться в суд, сообщает Life.