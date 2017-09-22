Uber лишилась лицензии в Лондоне
Популярный во многих странах мира сервис такси Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне. Лицензия Uber истекает 30 сентября, после чего работы лишатся более 40 тысяч водителей.
В транспортном ведомстве Лондона пояснили, что Uber не уделяет достаточно внимания решению ситуаций, связанных с «серьезными криминальными нарушениями», а также не соблюдает нормы по оформлению медицинских документов и справок об отсутствии судимости у водителей.
Руководство Uber в Лондоне планирует обратиться в суд, сообщает Life.
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