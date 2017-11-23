Uber будет сотрудничать с Роскомнадзором

Американская компания Uber готова сотрудничать с Роскомнадзором в устранении последствий хакерской атаки в 2016 году, в результате которой произошла утечка данных пользователей.

По словам представителя пресс-службы Uber, в администрации компании ждут запрос от регулирующих органов и готовы ответить в установленный срок.

В четверг в российское представительство американской компании Uber Роскомнадзором был направлен запрос о том, коснулась ли хакерская атака 2016 года данных россиян.

Жалоб на сервис онлайн-такси от российских граждан пока не поступало.

В результате кибератаки в 2016 году хакеры узнали имена, электронные адреса и телефоны 57 млн клиентов и водителей Uber. Об этом стало известно только на этой неделе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что компания планирует обсудить ситуацию с доступом хакеров к данным пользователей с различными государственными органами.



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Места: Россия
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