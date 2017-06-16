Убегавший от полиции водитель устроил ДТП в Сочи

В Сочи водитель ВАЗа попытался уйти от преследования сотрудниками ДПС и попал в аварию.

Инцидент произошел в Адлерском районе. Шесть автомобилей ДПС гнались за ВАЗом от Красной поляны. На требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал.

Погоня завершилась ДТП, в котором пострадали три человека. Все они госпитализированы. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, сообщает «ФедералПресс».

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