Из тюрьмы на Гаити сбежали 150 заключенных

На Гаити полиция предупредила жителей об опасности. Из тюрьмы сбежали 150 заключенных.

Во время тюремного бунта погиб один из охранников и один заключенный. Двое представителей полиции получили ранения. В районе идет полицейская операция.

Полиция попросила местных жителей сотрудничать со стражами порядка, которые ведут операцию по поиску сбежавших заключенных, сообщает РИА Новости.