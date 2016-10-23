Из тюрьмы на Гаити сбежали 150 заключенных
На Гаити полиция предупредила жителей об опасности. Из тюрьмы сбежали 150 заключенных.
Во время тюремного бунта погиб один из охранников и один заключенный. Двое представителей полиции получили ранения. В районе идет полицейская операция.
Полиция попросила местных жителей сотрудничать со стражами порядка, которые ведут операцию по поиску сбежавших заключенных, сообщает РИА Новости.
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