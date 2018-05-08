Тюрьмы не будут штрафовать по долгам за электроэнергию

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил отменить штрафы для исправительных учреждений ФСИН за несвоевременную оплату электроэнергии.

Сенатор направил соответствующие письма в Минэнерго, Минфин, Минюст, ФСИН и компанию «Интер РАО».

«На мой адрес поступило обращение от исправительной колонии Петербурга, в котором говорится о проблеме несвоевременной оплаты электрической энергии учреждениями УФСИН в связи с задержкой бюджетного финансирования и, как следствие, взыскании с них неустойки в судебном порядке», — рассказал сенатор «Парламентской газете».

Он пояснил, что счета выставляются регулярно, но Минюст оплачивает их месяцами позже.

Сейчас на рассмотрении суда находится пять исковых заявлений от Петербургской сбытовой компании на общую сумму в 9 миллионов рублей.

«Колонии не в состоянии платить такие деньги, а больше других страдают учреждения ФСИН, на территории которых находится производство», — объяснил Кутепов.

В связи со сложившейся ситуацией сенатор направил письмо министру энергетики Александру Новаку с просьбой рассмотреть возможность синхронизации графика перечисления Минфином средств на оплату электроэнергии с соответствующим графиком энергоснабжающей организации.

Кроме того, он попросил рассмотреть вопрос снятия необходимости уплаты пени за просрочку платежей.