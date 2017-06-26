Под Тюменью произошло ДТП на скорости свыше 200 км/ч

На трассе Тюмень-Курган произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Ауди» и фуры. Его жертвами стали два человека.

Автомобили столкнулись в районе села Червишево. Предполагается, что водитель «Ауди» допустил выезд на встречную полосу. Скорость его машины при это составляла 220 км/ч. В результате ДТП машины загорелись

Водитель легкового автомобиля, 20-летний молодой человек, и его пассажирка погибли. Установлено, что «Ауди» принадлежала отцу юноши, сообщает URA.RU.