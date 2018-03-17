Под Тюменью отец убил двух дочерей и покончил с собой

В Тюменской области отец убил дочерей-близняшек шести лет и покончил с собой. Трагедия случилась в одном из частных домов.

Уточняется, что незадолго до убийства мужчина поссорился с женой. Следствие не исключает, что таким образом он хотел наказать супругу.

В региональном СУ СКР подтвердили информацию о случившемся. Тела девочек и их отца 1981 года рождения нашли в одном помещении, передает агентство «URA.RU». По данному факту возбуждено уголовное дело.

В апреле 2017 года житель Рязанской области убил троих детей и бывшую жену. Следствие установило, что мужчина страдал психическим расстройством.