Под Тюменью отец убил двух дочерей и покончил с собой
В Тюменской области отец убил дочерей-близняшек шести лет и покончил с собой. Трагедия случилась в одном из частных домов.
Уточняется, что незадолго до убийства мужчина поссорился с женой. Следствие не исключает, что таким образом он хотел наказать супругу.
В региональном СУ СКР подтвердили информацию о случившемся. Тела девочек и их отца 1981 года рождения нашли в одном помещении, передает агентство «URA.RU». По данному факту возбуждено уголовное дело.
В апреле 2017 года житель Рязанской области убил троих детей и бывшую жену. Следствие установило, что мужчина страдал психическим расстройством.
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