В Тюменской области возбуждено дело по факту взрыва газа в жилом доме
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Тюменской области, в результате которого пострадали трое взрослых и один ребенок с ожогами 70% поверхности тела.
Об этом сообщает СКР.
Ранее сообщалось, что инцидент случился дома в Ялуторовске на улице Комсомольской. Пострадали две женщины, мальчик 2013 года рождения и мужчина.
Дело возбуждено по статье УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
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