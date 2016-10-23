В Тюменской области возбуждено дело по факту взрыва газа в жилом доме

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Тюменской области, в результате которого пострадали трое взрослых и один ребенок с ожогами 70% поверхности тела.

Об этом сообщает СКР.

Ранее сообщалось, что инцидент случился дома в Ялуторовске на улице Комсомольской. Пострадали две женщины, мальчик 2013 года рождения и мужчина.

Дело возбуждено по статье УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).